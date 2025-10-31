Andry Carías se despide de la Televisión

-

El comunicador y pastor cristiano Andry Carías sorprendió al informar a los televidentes su retiro de las cámaras.

OTRAS NOTICIAS: La faceta del presentador Andry Carías que pocos conocen y que ha sorprendido

El querido presentador de TN23, de Albavisión comentó que es momento de dejar el acontecer para dedicar su camino a Dios.

Foto: TN23.

"Cerramos un ciclo agradeciendo a uno de nuestros hermanos de este equipo que hace 18 años tomaba este reto, que Dios te bendiga, gracias por dejar huellas bonitas en nuestro canal, nuestros corazones y en nuestra familia", le dijo Odily Pineda.

"Lo despedimos de este espacio pero no de nuestro corazón", dijo Alejandra Mena, acerca de su compañero.

"Que las metas que te propongas las alcances, de la mano de Dios,que él siga guiando tu vida, la familia de TN23 te va a extrañar", expresó Ivette Rosales.

"Gracias a ustedes estimados televidentes quiero despedirme, les cuento que renuncié a la teleivsión hace un mes, gracias a Dios porque me ha permitido esta gran oportunidad de trabajar en la televisión nacional por muchos años, gracias por confiar en mi, a mis jefes a lo largo de este tiempo, a mis compañeros de trabajo, a mi familia que siempre me apoyó y por supuesto, gracias a ustedes, que hacen posible la televisión, los llevo en mi corazón, este es mi último programa", dijo emocionado.

Foto: Diana Alonzo.

Compañeras como Karla Mejía y Diana Alonzo también se sumaron a despedir a su gran compañero, deseándole lo mejor. Debido a que Andry quiso ser aviador, Karlita le preparó una sorpresa relacionada con su sueño.

View this post on Instagram A post shared by Karla Mejía (@karlita_mejia_)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Alonzo Gt (@dianaalonzogt)

Acerca de Andry Carías

Es pastor y predica la palabra en varias iglesias de Guatemala y Estados Unidos, además de dar mensajes de positivismo a sus seguidores. Su papá fue pastor en Jalapa y fundó 17 iglesias, por lo que prácticamente nació escuchando la palabra.

En su adolescencia comenzó a estudiar música, aprendió los instrumentos y a los 15 años dio su primera prédica en San Raymundo, municipio de Guatemala.

También estudió en la Escuela Nacional de Música y se graduó de maestro de música, algo que amaba, luego ingresó a la carrera de publicidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se involucró en el coro de una iglesia grande de Guatemala y así dirigió las artes y la alabanza.

Estuvo en los canales nacionales llevando el acontecer nacional por 18 años.

View this post on Instagram A post shared by TN23noticias (@tn23noticias)



