DGT confirma que bus accidentado en Baja Verapaz contaba con seguro vigente

La institución hizo un llamado a los conductores para que conduzcan conforme a las normas de tránsito.

La Dirección General de Transportes (DGT) informó que el bus extraurbano involucrado en un accidente de tránsito registrado este viernes en cercanías de la aldea El Cacao, kilómetro 142, en San Jerónimo, Baja Verapaz, contaba con su documentación en regla y con el seguro obligatorio vigente.

De acuerdo con la información oficial, en el percance estuvo involucrada la unidad con placas C 410BFX, perteneciente a transportes Cubulera.

La verificación realizada por la DGT confirma que el bus cumplía con los requisitos legales establecidos para la prestación del servicio de transporte extraurbano.

La Dirección General de Transportes informa ℹ️ @CIV_Guatemala @surianobuezo @AGN_noticias @RadioTGWTV @GuatemalaGob @DiariodeCA @prensa_libre @NuestroDiario @GuatemalaGob pic.twitter.com/z7oeSTpQXT — Dirección General de Transportes - CIV (@DGTguate) January 2, 2026

La entidad detalló que la vigencia del seguro obligatorio fue corroborada mediante la consulta en el sitio web de la Superintendencia de Bancos, como parte de los protocolos institucionales posteriores a este tipo de incidentes.

En ese contexto, la DGT hizo un llamado a los pilotos del transporte colectivo para que conduzcan conforme a las normas de tránsito, priorizando en todo momento la vida y la seguridad tanto propia como de los usuarios del servicio.

Asimismo, la institución recordó a los propietarios de las unidades su responsabilidad directa sobre el personal que contratan para la conducción de los buses, así como sobre la revisión física y mecánica de las unidades.