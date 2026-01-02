Accidente deja 12 personas heridas en Quiché, entre ellas ocho menores

Una persona fue trasladada a la emergencia de un centro asistencial.
Un accidente de tránsito registrado en la ruta que conduce al municipio de San Andrés Sajcabajá, en el departamento de Quiché, dejó un saldo de 12 personas heridas, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió en jurisdicción de la aldea Quivalá, donde un vehículo tipo picop volcó sobre la cinta asfáltica.
Al lugar se desplazaron elementos de la estación de Santa Cruz del Quiché, quienes atendieron la emergencia con las unidades AD-129 y RD-126.
En el sitio, los socorristas asistieron a 11 personas con lesiones leves, entre ellas ocho menores de edad y tres adultos.
Asimismo, una mujer resultó con heridas de consideración, por lo que fue trasladada de inmediato a la emergencia del Hospital Regional Santa Elena para recibir atención médica especializada.
Las autoridades no han detallado las causas del percance y señalaron que el caso queda bajo seguimiento de las instancias correspondientes.