Renap anuncia la primera "Noche de DPI" del 2026

La población podrá llevar a cabo trámites registrales en algunas sedes de la institución.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) informó que este lunes 5 de enero de 2026 ampliará su horario de atención en varias de sus sedes, como parte de las acciones orientadas a facilitar el acceso de la población a los servicios registrales.

Según el comunicado oficial, las oficinas participantes atenderán hasta las 19:00 horas, permitiendo a los usuarios realizar gestiones como el trámite y entrega del Documento Personal de Identificación (DPI), la emisión de certificaciones y distintos procesos de inscripción.

RENAP INFORMA



⚠️ ESTE LUNES 5 DE ENERO DE 2026 atenderemos hasta las 7 de la noche para que puedas realizar gestiones como:

✍Trámite de DPI

✍Entrega de DPI

✍Emisión de Certificaciones

✍Inscripciones pic.twitter.com/o1A1QiPPLO — RENAP GUATEMALA (@renapgt) January 2, 2026

La institución detalló que la modalidad conocida como "noche de DPI" estará habilitada en las oficinas ubicadas en Rus Mall, zona 7; Metronorte, zona 17; Plaza FPK, zona 9; Pradera Express, Villa Nueva; así como en el Centro de Impresión de Materiales (CIM) de Quetzaltenango.

Renap indicó que la ampliación de horarios busca atender la demanda de servicios y brindar mayores facilidades a las personas que, por razones laborales u otras obligaciones, no pueden acudir en los horarios habituales de atención.