Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Renap anuncia la primera "Noche de DPI" del 2026

  • Por Carlos Álvarez
02 de enero de 2026, 16:53
El próximo lunes se llevará a cabo la primera noche del DPI. (Foto: Archivo / Soy502)

El próximo lunes se llevará a cabo la primera noche del DPI. (Foto: Archivo / Soy502)

La población podrá llevar a cabo trámites registrales en algunas sedes de la institución.

OTRAS NOTAS: María y José: los nombres más comunes en Guatemala, según Renap

El Registro Nacional de las Personas (Renap) informó que este lunes 5 de enero de 2026 ampliará su horario de atención en varias de sus sedes, como parte de las acciones orientadas a facilitar el acceso de la población a los servicios registrales.

Según el comunicado oficial, las oficinas participantes atenderán hasta las 19:00 horas, permitiendo a los usuarios realizar gestiones como el trámite y entrega del Documento Personal de Identificación (DPI), la emisión de certificaciones y distintos procesos de inscripción.

La institución detalló que la modalidad conocida como "noche de DPI" estará habilitada en las oficinas ubicadas en Rus Mall, zona 7; Metronorte, zona 17; Plaza FPK, zona 9; Pradera Express, Villa Nueva; así como en el Centro de Impresión de Materiales (CIM) de Quetzaltenango.

Renap indicó que la ampliación de horarios busca atender la demanda de servicios y brindar mayores facilidades a las personas que, por razones laborales u otras obligaciones, no pueden acudir en los horarios habituales de atención.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar