Ángel Castillo, el autor del icónico vals "Coatepecano soy"

Ángel Castillo, reconocido escritor, periodista y compositor guatemalteco, es la mente maestra detrás del icónico vals "Coatepecano soy", una melodía que se ha convertido en el himno de Coatepeque, Quetzaltenango. Esta obra, lanzada en 1984, ofrece identidad cultural y sentido de pertenencia a los oriundos de la Ciudad de las Gardenias, emocionando especialmente a los coatepecanos ausentes. Conozca la vida y obra de Castillo, el poeta que plasmó su amor por el terruño en su composición más emblemática.

En cualquier parte del país y del mundo, al escuchar un tema musical que evoca al terruño que a uno lo vio nacer, es inevitable conmoverse.





Su hijo Dante Castillo le ha apoyado en la elaboración de su revista cultural. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Para todos los nacidos en Coatepeque, Quetzaltenango, esta emoción se siente a flor de piel al escuchar el tema Coatepecano soy, vals que surgió en la pluma de Ángel Castillo.

Él es escritor, poeta, periodista y compositor de música popular, miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

Nació en la cabecera departamental de Quetzaltenango el 15 de agosto de 1954, pero toda su vida ha transcurrido en su querida Ciudad de las Gardenias.





La Feria de Verano sirvió de inspiración para el tema musical Coatepecano soy. (Foto: Rudy López/Colaborador)

A lo largo de su trayectoria ha escrito más de diez libros motivacionales y compuesto al menos una centena de obras musicales, siendo la más emblemática la que evoca a la tierra que lo vio crecer y convirtiéndose en un himno para todos los oriundos del territorio coatepecano.

Este icónico tema fue lanzado en 1984, con motivo de la Feria Internacional de Verano del municipio. "Surgió para que Coatepeque tuviera una interpretación que le diera identidad y el sentido de pertenencia a los pobladores", declaró Castillo, en el 37 aniversario del mismo.

En el proceso de creación recibió el apoyo de Luis Felipe Llarena y Antonio Ochoa; al grabar el disco de acetato en su portada se colocó la fotografía de los jugadores del Deportivo Coatepeque de esa época.

Con el pasar de los años, esta melodía ha sido grabada e interpretada por varios conjuntos musicales, entre ellos el grupo Pájaro Loco, que la plasmó a ritmo de cumbia y también por varios conjuntos marimbísticos. Los coatepecanos ausentes son quienes más se emocionan con este tema.





Ángel Castillo es el autor del himno que identifica a los pobladores de la Ciudad de las Gardenias. (Foto: Cortesía/Dante Castillo)

"Se iba a grabar con un coro infantil, pero por la pandemia se suspendió ese proyecto", expresó el autor.

Más aportes

Otra de las composiciones de Castillo que ha trascendido es Tributo a Quetzaltenango, melodía inspirada en la segunda ciudad más importante del país, así como Mi lindo Quetzal, vals dedicado al municipio El Quetzal, San Marcos.

Además, ha sido por más de tres décadas el promotor y organizador de la Feria del Libro de Coatepeque y director por más de 35 años de la revista Mi Coatepeque cultural. También trabajó su autobiografía, titulada Esta es mi historia, póngale título.

Entre su extenso currículo como comunicador destaca su labor en El Gráfico, donde publicaba una columna de opinión semanal; también escribió para la revista Tinamits y fue colaborador con poemas y adivinanzas en dos medios escritos más.





Autor del himno "Coatepecano soy", lanzado en 1984. (Foto: Cortesía/Dante Castillo)

Asimismo, ha escrito diez libros de cuentos, adivinanzas, textos motivacionales y tres temas musicales navideños.

En Coatepeque es un personaje muy apreciado, pues es una persona trabajadora y creativa, además de un ciudadano que siempre está dispuesto a brindarle una mano al más necesitado.





Letra de la canción

Coatepecano soy

Amo la tierra linda donde yo nací

amo mi pueblo noble donde yo crecí

y yo le doy un canto, un canto feliz

a mi ciudad preciosa que me vio partir

Son sus bellas mujeres gardenias de amor

que adornan esas calles de alegre esplendor

sus hijos laboriosos para siempre son

los hombres que trabajan con fe y corazón

Coatepecano soy, coatepecano soy, coatepecano soy

y canto mi canción, y canto mi canción, y canto mi canción

cuando lejos estoy, cuando lejos estoy, cuando lejos estoy

quisiera regresar, quisiera no morir lejos, lejos de aquí

25 de julio fiesta singular

gran día de Santiago Patrón del lugar

y su Feria de marzo tan tradicional

se llena de marimbas y hospitalidad

Y es un paraíso de sol tropical

rincón de Guatemala la patria inmortal

la gente que visita mi tierra sin par

recibe un cariño puro y fraternal