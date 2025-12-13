Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductora pierde el control de su vehículo y choca en ruta al Atlántico (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de diciembre de 2025, 10:14
La estructura del auto quedó destruida tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La estructura del auto quedó destruida tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La conductora que viajaba junto a dos mujeres y un bebé resultó gravemente herida. 

OTRAS NOTICIAS: El derrumbe que afecta el paso en la ruta al Atlántico (video)

En el km. 65.5 de la Ruta al Atlántico, en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso, se originó un accidente vehicular, donde la conductora perdió el control automóvil generando que chocará en la vía.

Así están en el lugar:

Cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil (PNC) están en el lugar brindando asistencia, dado que la conductora resultó gravemente herida y con posibles fracturas en una pierna.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar