Conductora pierde el control de su vehículo y choca en ruta al Atlántico (video)

La conductora que viajaba junto a dos mujeres y un bebé resultó gravemente herida.
OTRAS NOTICIAS: El derrumbe que afecta el paso en la ruta al Atlántico (video)
En el km. 65.5 de la Ruta al Atlántico, en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso, se originó un accidente vehicular, donde la conductora perdió el control automóvil generando que chocará en la vía.
Así están en el lugar:
Cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil (PNC) están en el lugar brindando asistencia, dado que la conductora resultó gravemente herida y con posibles fracturas en una pierna.