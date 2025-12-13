Versión Impresa
¿Cuánto costarán los boletos para ver a Shakira en El Salvador?

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de diciembre de 2025, 07:38
En 2026, El Salvador será la única sede en Centroamérica de la gira de la cantante colombiana. (Foto: redes sociales)

Esta presentación forma parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, tras haberse ausentado de los escenarios por años.

Este concierto, tan esperado y emocionante, tendrá 3 presentaciones para el 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el estadio Mágico González, ubicado en San Salvador, El Salvador, de acuerdo con los organizadores del evento, Two Shows Producciones y Fénix Entertainment.

Medios salvadoreños informaron que los precios de los boletos para ver en vivo a Shakira, puede oscilar desde los $45 hasta los $275.

Con un tipo de cambio aproximado de Q7.65 por dólar, los boletos podrán equivaler a Q345 hasta los Q2,100.

Sin embargo, los precios finales y los cargos adicionales por boleto serán definitivos a partir del 17 de diciembre desde las 11:00 horas en que inicie la venta en línea, a través de Funcapital.latam y Todoticketsv.

