Fallece Peter Greene, actor de "La Máscara"

Peter Greene dejó un gran legado en el cine y la televisión con 35 años de trayectoria.

El actor estadounidense fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York y no hay indicios de violencia.

El actor murió a los 60 años y no se reportan signos de violencia. (Foto: X)

Peter Greene, quien es conocido por ser uno de los villanos más consolidados de los 90, por sus papeles en películas como La Máscara y Tiempos violentos, falleció a los 60 años.

Los vecinos de Peter se dieron cuenta de que algo le había sucedido porque la música había estado sonando durante más de 24 horas.

Greene será recordado por su participación en "La Máscara". (Foto: X)

La noticia fue confirmada por Gregg Edwards, su antiguo representante, quien aseguró que el cuerpo de Greene fue encontrado en su hogar y fue declarado muerto de inmediato.

Edwards señaló que el forense determinará la causa del fallecimiento. (Foto: X)

Edwards afirma que el forense determinará la causa de su partida, aunque la policía no sospecha que se trate de un caso ilícito.

Legado

Peter comenzó su carrera actoral en el teatro a los 25 años en Nueva York, antes de trabajar en producciones de Hollywood. Participó en más de 40 proyectos cinematográficos y televisivos junto a cineastas destacados como Oliver Stone y Guy Ritchie.