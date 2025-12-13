Médico guatemalteco alerta sobre la "súper gripe" que está causando alarma

Aunque en Guatemala no se han confirmado casos, el virus H3N2 ya está causando alarma.
Como una “súper gripe” es presentado el virus H3N2, cuyo descubrimiento fue en 1968 en Hong Kong, de acuerdo con la información compartida por el médico y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León.
El virus H3N2 es una variante del virus de la influenza tipo A, y la vacunación de esta enfermedad (la influencia) puede ayudar a reducir significativamente la probabilidad y la afectación de los síntomas, incluyendo los del virus H3N2.
El cual se contagia por medio del intercambio de gotitas de saliva o fluidos al toser, estornudar o hablar, y también puede permanecer en superficies contaminadas.
Las personas más propensas son adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
De León recomienda para prevenir cualquier contagio:
- Lavarse las manos constantemente.
- Utilizar mascarilla en lugares públicos o si se presenta algún malestar respiratorio.
- Ventilar espacios cerrados.
- Cubrirse al toser o estornudar.