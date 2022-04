"Me siento violada": Ángela Aguilar tras filtrarse comprometedoras fotos

Tras la filtración de unas fotografías con su "novio", 15 años mayor, Ángela Aguilar rompe el silencio y lamenta que el material haya salido a la luz.

A través de un video publicado en Instagram, Ángela Aguilar decidió hablar sobre las recientes y comprometedoras fotografías que fueron filtradas en donde aparece junto con Gussy Lau, su novio 15 años mayor.

Con la voz quebrantada, la cantante manifestó que se siente triste, defraudada y vulnerada como mujer.

"Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma”, inició explicando.

"Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", agregó.

¿Qué hará Ángela Aguilar?

Según Ángela, las fotografías difundidas en redes sociales, no solamente la han afectado emocionalmente, sino que financieramente. Y sin hacer más relevante el material, señaló que la persona que las compartió la defraudó.

Por ahora, la hija de Pepe Aguilar, dejó en claro que primero deberá sanar sus heridas, por lo que aseguró que se tomará un tiempo para analizar la situación.

"Mi imagen y mi apellido no se merecen todo esto y yo tampoco. Agradezco en general al público, por apoyarme, por cuidarme y por quererme. Me duele un poco el corazón ahorita, pero sé quien soy y les agradezco", dijo.

Pese a que dijo que por ahora no tiene claro la forma en la que procederá, puntualizó que reevaluará detenidamente el incidente para poder llegar a una determinación y así limpiar su imagen.

