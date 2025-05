“Se fue en busca de una mejor vida para sus hijos”: guatemalteca fallece en EE.UU.

-

Familiares de la guatemalteca solicitan apoyo para trasladar el cuerpo a Guatemala.

Angélica Dominga Arana Rocha, guatemalteca de 45 años, fue localizada el 30 de abril muerta a las 2:45 de la tarde por la ruta 10 llamada Aron Bridge, Virginia, Estados Unidos.

Según la autopsia, la causa de muerte fue por traumatismo contundente u homicidio violento (murió por múltiples golpes). "Conversando con mi prima, no sabemos quién fue, sigue la investigación, pero ese fue el motivo de su fallecimiento", expresa la sobrina de la fallecida.

Foto: Facebook

Viviendo el sueño americano

"Estuvo allá aproximadamente cinco años, un poquito más tal vez y ella empezó a a trabajar en un viñedo. El día lunes mi prima, que es la hija de ella que estaba allá, no supo de su mamá y ella la empezó a buscar hasta que llegaron a la casa y le señalaron qué su mamá era la persona que se encontraba tirada", comparte Allison Salazar, sobrina de Angélica Arana a Soy502.

"No quiso aceptar que era su mamá"

"Cuando mi prima se encontraba en la escena, los detectives le señalaron que todavía no podían dar mayor declaración del cuerpo, hasta el miércoles 30 de abril, ella pudo ir a la morgue a reconocerla, porque ese día al observar el cuerpo en el pavimento, ella no quiso aceptar que era su mamá la que estaba en ese estado, y no nos contó nada a nosotros aquí en Guatemala, hasta el día de ayer que nosotros nos enteramos y que se empezó el movimiento para poder recolectar dinero y poder traer el cuerpo de regreso", comenta Allison.

"Se fue en busca de una mejor vida para sus hijos"

"Ella partió con la esperanza de ofrecerles una vida mejor a sus hijos. Era madre de cinco hijos: uno ya mayor de edad en Guatemala, tres pequeños, una niña y dos niños, y una hija de 19 años que la acompañaba en Estados Unidos", expresa su sobrina.

"Como muchos guatemaltecos que migran, se fue persiguiendo el sueño de una oportunidad, especialmente laboral, pues aquí mi tía trabajó siempre en maquilas y, a pesar de su esfuerzo, no lograba brindarles a sus hijos la calidad de vida que deseaba para ellos", señala Allison.

Foto: Facebook

Tras el lamentable hecho, familiares solicitan apoyo para trasladar el cuerpo a Guatemala al número de cuenta de ahorro: ROCHE ROLDÁN DE RODRÍGUEZ FLORINDA, al número de cuenta Banco Industrial: 096-03853

Foto: Facebook

