¡Disparos y encierro! La angustiante experiencia de una mujer en un hotel de Izabal

Una guatemalteca narró en un hilo de la red social de Twitter un angustioso momento vivido en hotel de Izabal.

La mujer, quien por seguridad prefirió no ser identificada, detalló su estadía en el Hotel y Turicentro Emanuel, ubicado en Izabal. En un hilo de Twitter explicó que durante la madrugada del 1 de mayo, el sonido de varios disparos de un arma de fuego la despertaron.

Según su relato, escuchó los tiros muy cerca de la puerta de su habitación, por lo que decidió encerrarse en el baño de la habitación y pedir ayuda.

"Me tiré al piso y como pude me fui a encerrar al baño. Intenté hablar con un par de familiares para contarles lo que estaba pasando. También llamé a la policía", explicó.

La joven explicó que al contactarse con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sintió más frustración ya que estos no ubicaban el lugar y tampoco hicieron mucho esfuerzo por acercarse al recinto.

Momentos de tensión

Poco después, la joven escuchó voces en el pasillo y observó una luz que era dirigida hacia la ventana del baño en el que se encontraba. "Pensé que me habían escuchado hablar por teléfono. Colgué porque la policía no me estaba sirviendo de nada", explicó.

La mujer narró que en ese momento la invadieron muchos pensamientos: "¿Será un degenerado furioso con el mundo que entró a disparar al azar? ¿Será que está disparando de habitación en habitación? ¿Qué hago si decide entrar a la mía? Luego de un tiempo, que entonces se sintió eterno, ya no se escuchaba nada".

Posteriormente salió del baño y se sentó en uno de los pasillos. La PNC la contactó, sin embargo, le explicaron que estaban afuera de un hotel, pero era un lugar equivocado.

Tocaron su puerta

Luego, alguien tocó a su puerta. Al no responder, insistieron. "Seño, ¿usted es la que viene con la señorita de la habitación? Y yo así de ¡NO! - No me escuchó y volvió a preguntar".

Ante la insistencia, la mujer decidió preguntar de nuevo y el sujeto le afirmó que era el guardia del lugar y que había disparado porque alguien se metió al lugar por la parte trasera. Sin embargo, minutos después también aseguró que sus disparos eran porque una mujer estaba siendo golpeada en una habitación.

La joven expresó que al no coincidir ninguna de las dos versiones con lo que ella había vivido, decidió no abrir. Esperó el amanecer para salir.

Durante la mañana, la joven salió y habló con otros huéspedes, quienes le dijeron que el guardia del lugar quería ingresar en horas de la noche a las habitaciones.

Finalmente, la joven salió del lugar, pagó, colocó la queja y denunció el hecho. Los responsables del hotel no le dieron respuesta.

Se consultó a la PNC y confirmaron que investigan el incidente y qué agentes atendieron el caso para darle seguimiento.

Soy502 intentó obtener alguna versión del hotel. Sin embargo, no respondieron las llamadas telefónicas.