Carro se empotró en ruta a Fraijanes

  • Por Dulce Rivera
22 de diciembre de 2025, 18:09
Un accidente se registró en ruta a Fraijanes cuando un vehículo perdió el control. (Foto: PMT Fraijanes)

La PMT de Fraijanes reportó un accidente de tránsito, este solo dejó daños materiales. 

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 18.5 de ruta a El Salvador, en jurisdicción de Fraijanes. 

El conductor de un vehículo perdió el control y se empotró en otro vehículo, el cual estaba estacionado en un centro comercial del sector. 

La Policía Municipal de Tránsito de Fraijanes reportó el accidente, el cual solo dejó daños materiales. 

(Foto: PMT Fraijanes)
