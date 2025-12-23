Carro se empotró en ruta a Fraijanes

La PMT de Fraijanes reportó un accidente de tránsito, este solo dejó daños materiales.
Te interesa: Esto se sabe de la localización de los cuerpos en zona 25
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 18.5 de ruta a El Salvador, en jurisdicción de Fraijanes.
El conductor de un vehículo perdió el control y se empotró en otro vehículo, el cual estaba estacionado en un centro comercial del sector.
La Policía Municipal de Tránsito de Fraijanes reportó el accidente, el cual solo dejó daños materiales.