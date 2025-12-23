El pronóstico del clima para este 23 de diciembre de 2025

El pronóstico del clima para este martes 23 de diciembre fue proporcionado por el Insivumeh.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) durante el amanecer y mañana de este 23 de diciembre se prevé viento acelerado en la capital.
Una tendencia similar se sentirá en valles del Oriente y Occidente, mientras que no se descarta la presencia de lloviznas al amanecer en lugares del Norte y Caribe.
En el pronóstico del tiempo presentado por dicha institución, destaca que continúa la influencia de alta presión del norte al centro del país.
Entre las recomendaciones vertidas por el Insivumeh destaca que se recomienda tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, algunas de estas se prevé sean en horas de la tarde.