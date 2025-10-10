Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Animales, aprendizaje y diversión: curso de vacaciones en el Zoológico La Aurora

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de octubre de 2025, 10:01
Apunta a tus pequeños en este curso. (Foto: Zoológico La Aurora)

Apunta a tus pequeños en este curso. (Foto: Zoológico La Aurora)

Imagina que tus hijos puedan explorar nuevas aventuras, divertirse y conocer el reino animal en estas vacaciones.

OTRAS NOTICIAS: Regresa la carrera "Corre por el Zoo" en La Aurora

El Zoológico la Aurora anuncia su "Curzoo" de vacaciones para este fin de ciclo escolar 2025.

Los pequeños de 5 a 12 años podrán interactuar con los animales, hacer experimentos, manualidades y mucho más.

El curso se realizará del 3 de noviembre al 12 de diciembre, de 8 a 12 horas.

¡Aprovecha estas vacaciones para encontrar el explorador que hay en ti!

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar