Animales, aprendizaje y diversión: curso de vacaciones en el Zoológico La Aurora

Imagina que tus hijos puedan explorar nuevas aventuras, divertirse y conocer el reino animal en estas vacaciones.
El Zoológico la Aurora anuncia su "Curzoo" de vacaciones para este fin de ciclo escolar 2025.
Los pequeños de 5 a 12 años podrán interactuar con los animales, hacer experimentos, manualidades y mucho más.
El curso se realizará del 3 de noviembre al 12 de diciembre, de 8 a 12 horas.
¡Aprovecha estas vacaciones para encontrar el explorador que hay en ti!