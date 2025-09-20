Versión Impresa
Regresa la carrera "Corre por el Zoo" en La Aurora

  • Por Jessica González
20 de septiembre de 2025, 15:12
La carrera que reúne a familias guatemaltecas en el Zoológico. (Foto: archivo/Soy502)

Prepárate para correr por una buena causa.

El Zoológico La Aurora anuncio la 15.ª edición de su carrera "Corre por el Zoo", evento que reúne familias, amigos y amantes de los animales. 

La carrera se llevará acabo el domingo 9 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m. desde el Zoológico La Aurora.

El recorrido será de 5 kilómetros. 

Habrá una Expo en el Salón de Exposiciones del Zoo La Aurora el 8 de noviembre, de 8:00 a 17:00 horas. Aquí se hará entrega de los kits. 

Adquiere tu entrada aquí. La inscripción será de Q100.

¡Inscríbete y sé parte de esta experiencia única!

