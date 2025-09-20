Regresa la carrera "Corre por el Zoo" en La Aurora

Prepárate para correr por una buena causa.
El Zoológico La Aurora anuncio la 15.ª edición de su carrera "Corre por el Zoo", evento que reúne familias, amigos y amantes de los animales.
La carrera se llevará acabo el domingo 9 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m. desde el Zoológico La Aurora.
El recorrido será de 5 kilómetros.
Habrá una Expo en el Salón de Exposiciones del Zoo La Aurora el 8 de noviembre, de 8:00 a 17:00 horas. Aquí se hará entrega de los kits.
Adquiere tu entrada aquí. La inscripción será de Q100.
¡Inscríbete y sé parte de esta experiencia única!