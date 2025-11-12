Animales exóticos en Xela: Conoce la riqueza del Zoológico Minerva

-

El Zoológico Minerva en Quetzaltenango (Xela) se posiciona como un destino esencial de recreación familiar y educación ambiental. Con tarifas accesibles (Q5 niños, Q10 adultos), este recinto ofrece un recorrido educativo entre fauna regional y exótica (incluyendo tigres de bengala), además de promover activamente la conservación de especies en colaboración con CONAP. Descubre los horarios y todo lo que debes saber para visitar este espacio imperdible.

El Zoológico Minerva, ubicado en la Avenida Las Américas 0-50, zona 3 de Quetzaltenango, es uno de los espacios naturales más representativos del departamento.

Este recinto combina la educación ambiental, conservación y recreación familiar, convirtiéndose en un punto de referencia tanto para los habitantes locales como para los visitantes nacionales y extranjeros.

Un recorrido entre fauna y educación ambiental

Con más de 260 espacios destinados para animales, el Zoológico Minerva alberga una amplia variedad de especies que representan la riqueza de la fauna regional y exótica. Entre las más destacadas se encuentran los tigres de bengala, monos araña, monos capuchinos, aves tropicales, reptiles y diversos mamíferos.





Los famosos monos se roban el show. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Durante el recorrido, los visitantes pueden apreciar tanto especies autóctonas como el venado cola blanca y el tepezcuintle, como animales provenientes de otros continentes, lo que convierte la experiencia en un verdadero recorrido educativo.

Cada recinto está diseñado para ofrecer condiciones adecuadas que priorizan el bienestar y la seguridad de los ejemplares, así como la sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad.

Horarios y tarifas de ingreso

El Zoológico Minerva abre sus puertas de miércoles a domingo, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El costo de entrada es de Q5 para niños y Q10 para adultos, una tarifa accesible que promueve la visita familiar. Además, las instituciones educativas pueden coordinar visitas guiadas o recorridos especiales enfocados en la educación ambiental.

Espacios recreativos y servicios

El parque cuenta con extensas áreas verdes, juegos infantiles, bancos para descanso y zonas de picnic, lo que lo convierte en un sitio ideal para pasar el día en familia. También dispone de servicios sanitarios, áreas de alimentación y venta de refrigerios, así como senderos bien señalizados para facilitar el recorrido.





Vecinos pueden disfrutar de los espacios naturales. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Los fines de semana, el zoológico recibe la visita de familias, grupos escolares y turistas que disfrutan de un entorno tranquilo y seguro. Las áreas sombreadas y los espacios abiertos permiten a los visitantes realizar actividades al aire libre mientras aprenden sobre la fauna y la conservación ambiental.

Compromiso con la conservación

El Zoológico Minerva no solo cumple una función recreativa, sino que también desarrolla programas de conservación y rescate de especies silvestres, en colaboración con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la Dirección de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Quetzaltenango.





Áreas para niños en el zoológico Minerva. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

"Además de promover la recreación, buscamos crear conciencia sobre la protección de las especies y su hábitat natural", señaló Juan Carlos Díaz, representante de la municipalidad.

Destino imperdible en Xela

Este espacio de atracción representa una oportunidad única para aprender, convivir y disfrutar de la naturaleza. Su ambiente educativo y familiar, combinado con el compromiso hacia la protección de las especies, lo convierte en un destino imperdible para quienes visitan la ciudad.





Varias especies de. mamíferos pueden observar los visitantes. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Visitar este zoológico es más que un paseo: es una experiencia que promueve el respeto por

la vida silvestre y el aprecio por los recursos naturales del país.