Entre velas, fotos y flores: el Zoológico La Aurora rendirá homenaje a sus animales

Únete a esta actividad y celebra el recuerdo de tus mascotas.
El Zoológico La Aurora, junto a la Embajada de México en Guatemala, realizará una actividad muy especial, con la cual pretende honrar la huella de los animales que han partido.
Entre velas, fotos y flores, te invitan a celebrar junto a ellos el recuerdo de sus animales y de tus mascotas.
El homenaje será el próximo 31 de octubre, a partir de las 11:00 horas.
Entre las actividades organizadas está un mural de mascotas difuntas, un altar, desfile de catrinas, leyendas de Guatemala y muchas actividades más.
Si vas a participar, no olvides llevar la foto de tu mascota fallecida.