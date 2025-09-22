Ante comentarios en redes sociales ministro muestra respaldo a Comisaria Diana Ramos

-

Ministro se pronuncia favorablemente sobre comisaria de la Policía luego de recibir críticas por su corte de cabello.

Un usuario de la red social X cuestionó al Ministro de gobernación Francisco Jiménez sobre si la Comisaria Diana Ramos había sido destituida o suspendida por unos días por su corte de cabello.

En el mensaje, el usuario mencionó que Ramos había recibido burlas y ataques machistas y expresó su preocupación por la situación.

La Comisaria Diana Ramos es un mando importante, una gran líder y una mujer empoderada que siempre está al frente.



Miles de mujeres forma parte de fuerzas de seguridad y diariamente enfrentan con valentía a las estructuras criminales.



Tienen mi absoluto respeto … pic.twitter.com/pnaLQde6kh — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) September 21, 2025

En su respuesta, el Ministro Jiménez afirmó que la comisaria es "un mando importante" de la Policía Nacional Civil (PNC) y reconoció la labor de las mujeres que forman parte de las fuerzas de seguridad.

Además, señaló que enfrentan estructuras criminales a diario y aseguró que cuentan con su respeto.

Sin embargo, hasta el momento, Jiménez no confirmó que la comisaria haya sido removida de su cargo.

Polémica por corte de cabello

La comisaria Diana Ramos fue objeto de críticas en redes sociales debido a su corte de cabello.

Algunos usuarios cuestionan sobre si el estilo del corte es apropiado para su cargo.