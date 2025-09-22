"Papá, te queremos mucho": últimas palabras de su familia antes del deslave

-

Walter tenía la esperanza de encontrar con vida a su familia, pero al llegar a su comunidad encontró el funeral de su esposa e hijas.

Un deslave de tierra ocurrido durante la noche del viernes 19 de septiembre provocó la muerte de tres integrantes de una familia en el Barrio Las Gallinas, municipio de Senahú, Alta Verapaz. Bomberos Municipales Departamentales de Senahú rescataron los cuerpos de una mujer y sus dos hijas.

Consternada, la comunidad participó en las honras fúnebres. (Foto Irma Tzi)

La última videollamada

Walter May Choc, padre de familia y guardia de seguridad en la capital, relata que recibió a las 20 horas del viernes una videollamada de su esposa, Esperanza Chub Caal, de 32 años, y sus hijas, Daylin Dayana Mishell, de 13, y Kimberly Pamela Esperanza, de 7.

Durante la llamada, le informaron que estaba lloviendo y que ya se preparaban para dormir.

"Papá, te queremos mucho, me dijeron entre risas las niñas, mientras mi esposa me dijo que había bastante frío, por eso estaban bien abrigadas", relató Walter entre lágrimas.

Momentos de dolor vivieron los compañeros de Daylin Dayana Mishell, cuando los féretros fueron trasladados al cementerio local. (Foto: Irma Tzi/Nuestro Diario)

A las 22 horas, su esposa le envió un mensaje de voz donde señalaba que la lluvia había empeorado y que sentía temor, pero confiaba en que pasaría pronto.

Walter no escuchó el mensaje pues por el cansancio se había quedado dormido.

Junto al féretro de la hija mayor fueron colocados los trofeos que ganó al destacar jugando voleibol. (Foto: Irma Tzi/Nuestro Diario)

Después de la medianoche, vecinos del barrio Las Gallinas lo alertaron sobre un alud que había soterrado su vivienda.

Walter pidió permiso a sus jefes y viajó hacia Senahú, pero el en el trayecto habia derrumbes lo cual retrasó su viaje.

Mientras se desplazaba por la carretera mantenía la esperanza de encontrar a su familia con vida.

Sin embargo, al llegar, encontró a sus familiares y vecinos en la iglesia El Nazareno, en el funeral de su esposa e hijas, quienes fallecieron en el deslave.