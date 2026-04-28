Sin margen de error: Antigua y Comunicaciones chocan en una eliminatoria impredecible

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Antigua y Comunicaciones abren este miércoles una de las series más atractivas del torneo en el estadio Pensativo. El campeón llega motivado, mientras los cremas, ya sin presión por el descenso, apuntan con todo al título.

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Tras el duelo entre Cobán Imperial y Mixco de este miércoles (3:00 p. m.), la acción se traslada a Sacatepéquez, donde Antigua recibe a Comunicaciones a las 7:00 p. m. en el estadio Pensativo, en una serie que pinta como una de las más emocionantes de los cuartos de final. La vuelta será el sábado en el Cementos Progreso, donde los cremas cerrarán en casa a las 6:00 p. m.

El club panza verde, actual campeón, llega con altibajos pero en mejor forma en el tramo final, tras corregir un inicio irregular. El equipo de Mauricio Tapia ha encontrado equilibrio y resultados, aunque dejó escapar puntos en la última jornada contra el descendido Achuapa que lo habrían colocado más arriba.

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Los albos, en cambio, vivieron otro tipo de temporada. Pasaron buena parte del torneo mirando de reojo la tabla acumulada, pero ya con la permanencia asegurada cambiaron el enfoque y volvieron a lo suyo: pelear por el título. El equipo de Marco Antonio Figueroa llega sin margen de distracción, pero con la confianza de haber reaccionado a tiempo.

La serie también tiene focos individuales. En Antigua, la presencia de Óscar Santis está en duda por molestias físicas, lo que sería una baja sensible. En la otra acera, el cubano Dairon Reyes llega en racha y como el principal argumento ofensivo de los cremas.

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El antecedente inmediato deja otro detalle: en los dos enfrentamientos de la fase regular, ganó el visitante por la mínima. Un aviso claro de que, en esta eliminatoria, la localía no garantiza nada.