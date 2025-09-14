Crisis sin fin: ¡Comunicaciones suma su cuarta derrota al hilo! ¿Hay solución?

El campeón Antigua se dio gusto en el Cementos Progreso y le echó más limón a las heridas de un vagabundo Comunicaciones al golearlo 3-0, en un partido inspirado para el extremo mazateco Óscar Santis, artífice de tres asistencias, que mantienen a los coloniales en la parte alta.
Con sus seleccionados de vuelta, los cremas no metieron ni las manos para cortar una racha de juegos sin ganar. Ya son cuatro derrotas en fila. Fueron dominados a placer por su rival, que encontró profundidad en Santis y eficacia en Dewinder Bradley, responsable de un doblete.
Bradley abrió la ruta del triunfo en el minuto 9, ganándole la marca a José Corena y cruzando a Fredy Pérez, con un cabezazo. El 2-0 tuvo a los mismos actores, en el 53, solo que jugando por abajo y con un derechazo desde fuera del área que Pérez intentó agarrar y se le escapó.
Hasta esa pifia, el guardameta blanco había sido figura y responsable de sostener a los cremas, con una serie de atajadas, entre las más destacadas un balazo de José Rosales y dos remates cruzados del juvenil Marvin Ávila y un tiro de Óscar Castellanos.
Los albos, perdidos en todas sus líneas, dándole facilidad a los panzaverdes para transitar por las bandas o por en medio del campo, inmerecidamente tuvieron para irse al descanso con la pizarra igualada cuando el arquero Luis Morán le ganó un mano a mano a Stheven Robles (45+3).
La debacle se terminó de consumar en el complemento. Darwin Lom falló en el 49 y pese a que después del doblete de Bradley, el técnico Roberto Hernández hizo tres variantes de un solo, instantes después el argentino Juan Apaolaza de cabeza y siempre a centro de Santis, los liquidó (72).
El 32 veces campeón la pasa mal en el Apertura 2025, situándose en los últimos lugares y en los graderíos la afición empieza a perder la paciencia con Hernández.