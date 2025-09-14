El DT crema pone su puesto a disposición; y el "Moyo" critica: "es un desastre"

-

Hernández pone su puesto a disposición en Comunicaciones y el capitán Contreras se muestra crítico ante el mal momento. Conoce la reacción de ambos. ¿Qué sigue para el equipo crema?

Roberto Hernández, técnico de Comunicaciones, puso su puesto a disposición de la directiva blanca tras la derrota sufrida 3-0 en casa frente a Antigua, por la fecha 9 del torneo Apertura 2025.

FP | Comunicaciones FC | 0 | | 3 | Antigua



"Estamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Se pierde confianza, seguridad y muchas cosas, por los resultados negativos. Estoy a disposición de la directiva, de lo que ellos decidan", señaló el mexicano, que ya fue campeón de Liga con Malacateco.

Agregó: "Estoy consciente que soy el máximo responsable, pero también creo y siento que podemos sacarla adelante. Es difícil pensar, pareciera que no tenemos salida, pero la hay. Sé que la afición está enojada y nosotros también lo estamos. Este club no puede estar en estas circunstancias".

El timonel crema salió a la conferencia de prensa acompañado del capitán José Manuel Contreras, quien explicó su presencia: "Estoy acá de parte de los jugadores. Sabemos del desastre que estamos siendo, de 27 puntos tenemos 8. No es justo que el profe venga solo a dar la cara, por eso estoy acá".

El "Moyo" continuó su discurso crítico: "Si bien el técnico es el encargado del plante, pero yo pienso que los jugadores somos los responsables. Anímicamente, estamos muy mal, y tenemos que asumir la responsabilidad. Es fácil tachar a una o dos personas, pero nosotros no estamos respaldando al cuerpo técnico".

También tuvo un mensaje para los aficionados: "Entiendo la molestia de la gente, llevo años en este club y no es primera vez que vivimos esta situación. Somos los únicos que podemos rescatarla, para eso lo más importante es unirnos y ponernos a trabajar. Estamos quedando a deber y estamos siendo una vergüenza. Esto es de ir día a día, tenemos que lavarnos la cara, esperemos que el martes tengamos otra actitud como grupo".

Los albos regresarán a la acción este martes para recibir a Malacateco en el estadio Cementos Progreso. Están 11 puntos atrás del líder, que es el cuadro colonial, y fuera de los ocho puestos de clasificación a la liguilla.