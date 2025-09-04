Antojitos, juegos y marimba: las fiestas de Independencia llegan al Irtra

Si quieres disfrutar de las fiestas patrias de una forma distinta, apúntate a este festejo.
La celebración por el mes de la patria llega a los parques del Irtra.
Los días 13, 14 y 15 de septiembre, el Parque Mundo Petapa realizará su Feria de Independencia.
Habrá música, bailes, personajes y mucha comida típica.
Además, todos los sábados y domingos de septiembre podrás disfrutar de sus desfiles de bandas, a las 10:30 y 12:30 horas.
¿Quieres más?
A Los Hostales también llegará esta alegría cívica.
El próximo 13 y 14 de septiembre se llevará a cabo una Feria Chapina, en la Plaza San Martín.
Habrá antojitos, juegos de feria y marimba.
La antorcha saldrá el 13 de septiembre desde la estación del tren, y se realizará un recorrido por Los Hostales.
El domingo 14 se hará un Acto Cívico en la Plaza de las Banderas.
