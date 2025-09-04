Versión Impresa
Antojitos, juegos y marimba: las fiestas de Independencia llegan al Irtra

  • Por Jessica González
04 de septiembre de 2025, 12:49
Los colores azul y blanco llegan al Irtra. (Foto: Instagram)

Si quieres disfrutar de las fiestas patrias de una forma distinta, apúntate a este festejo.

La celebración por el mes de la patria llega a los parques del Irtra.

Los días 13, 14 y 15 de septiembre, el Parque Mundo Petapa realizará su Feria de Independencia. 

Habrá música, bailes, personajes y mucha comida típica.

Además, todos los sábados y domingos de septiembre podrás disfrutar de sus desfiles de bandas, a las 10:30 y 12:30 horas.

¿Quieres más?

A Los Hostales también llegará esta alegría cívica.

El próximo 13 y 14 de septiembre se llevará a cabo una Feria Chapina, en la Plaza San Martín. 

Habrá antojitos, juegos de feria y marimba.

La antorcha saldrá el 13 de septiembre desde la estación del tren, y se realizará un recorrido por Los Hostales. 

El domingo 14 se hará un Acto Cívico en la Plaza de las Banderas.

Mira más detalles aquí: 

