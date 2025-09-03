Versión Impresa
Irtra anuncia nuevas oportunidades de empleo en sus parques

  • Por Jessica González
03 de septiembre de 2025, 08:44
Si buscas empleo, esta puede ser tu oportunidad. (Foto: Archivo/Soy502)

El Irtra anunció nuevas oportunidades laborales para los guatemaltecos que anden en busca de trabajo.

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció a través de sus redes sociales seis nuevas vacantes para trabajar en sus parques.

Las opciones disponibles son para Los Hostales del Irtra y para el Parque Mundo Petapa.

1. Ayudante de cocina

Esta plaza es para Los Hostales y solicitan estudios a nivel básico y de cocina.

2. Soldador, Pintor y Carpintero

También aplica en Los Hostales. Solicitan experiencia técnica y disponibilidad de horario.

3. Fontanero

Plaza para Los Hostales. Solicitan experiencia y contar con capacitación técnica en el área de la fontanería.

4. Asistente de Producción de Quesos

Esta vacante es para el parque de Retalhuleu. Solicitan los primeros tres años de la carrera de Ingeniería en Alimentos o Técnico universitario de una carrera afín al puesto. Experiencia mínima de un año en puestos similares.

5.  Asistente de Planillas de Construcción

Esta plaza es temporal y aplica en el parque de la Petapa. Entre los requisitos está tener habilidad y conocimientos sólidos en el manejo de computadoras.

6. Supervisor de obra

Aplica en el parque de Petapa. Debes tener estudios avanzados de una carrera afín al puesto, relacionada a la construcción.

