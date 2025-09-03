Irtra anuncia nuevas oportunidades de empleo en sus parques

El Irtra anunció nuevas oportunidades laborales para los guatemaltecos que anden en busca de trabajo.
OTRAS NOTICIAS: Niños recibirán clases para el "manejo seguro de armas" en Tennessee, EEUU
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció a través de sus redes sociales seis nuevas vacantes para trabajar en sus parques.
Las opciones disponibles son para Los Hostales del Irtra y para el Parque Mundo Petapa.
1. Ayudante de cocina
Esta plaza es para Los Hostales y solicitan estudios a nivel básico y de cocina.
2. Soldador, Pintor y Carpintero
También aplica en Los Hostales. Solicitan experiencia técnica y disponibilidad de horario.
3. Fontanero
Plaza para Los Hostales. Solicitan experiencia y contar con capacitación técnica en el área de la fontanería.
4. Asistente de Producción de Quesos
Esta vacante es para el parque de Retalhuleu. Solicitan los primeros tres años de la carrera de Ingeniería en Alimentos o Técnico universitario de una carrera afín al puesto. Experiencia mínima de un año en puestos similares.
5. Asistente de Planillas de Construcción
Esta plaza es temporal y aplica en el parque de la Petapa. Entre los requisitos está tener habilidad y conocimientos sólidos en el manejo de computadoras.
6. Supervisor de obra
Aplica en el parque de Petapa. Debes tener estudios avanzados de una carrera afín al puesto, relacionada a la construcción.