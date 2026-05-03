Antonelli vuelve a lucirse en Miami y gana su tercera carrera del año

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El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) afianzó su liderato de la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Miami, su tercera victoria seguida, mientras el argentino Franco Colapinto igualó su mejor resultado con un octavo puesto.

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Antonelli, de 19 años, superó a los McLaren del británico Lando Norris, vigente campeón, y del australiano Oscar Piastri en una carrera que finalmente no se vio afectada por la lluvia.

Además de ser el líder más joven de la historia de F1, Antonelli es ahora el primer piloto en conquistar los tres primeros Grandes Premios en los que partió desde la pole position.

Now you can celebrate, Kimi! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/kmUynTGWtV — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

"Esto es solo el principio. El camino aún es largo, pero estamos trabajando muy duro. El equipo está haciendo un trabajo increíble", afirmó la joya de Bolonia.

En Miami, frente a invitados de excepción como Lionel Messi, la Fórmula 1 reanudó actividades tras un mes de parón por la guerra en Oriente Medio, que causó la cancelación de las carreras de Baréin y Arabia Saudita.

La categoría estrenó también una serie de modificaciones al polémico reglamento técnico de esta temporada y sus nuevos monoplazas, de motor mitad eléctrico y mitad térmico. Pese a los ajustes, Mercedes volvió a cantar victoria en la cuarta cita del calendario, después de las victorias de George Russell en Australia y las de Antonelli en China y Japón.

Hugs all-round following the chaos in Miami! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/6RDvyjgGVz — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Con el triunfo, Kimi toma una distancia de 20 puntos en la clasificación del mundial de pilotos ante su compañero Russell, que concluyó en cuarto lugar.

Por detrás de esa pugna, Franco Colapinto completó el mejor fin de semana de su carrera frente a la afición argentina de Miami, un circuito donde nunca había competido.

El argentino finalizó en el octavo lugar, mismo resultado del esprint del sábado y el mejor de su carrera junto al logrado en Azerbaiyán en 2024 cuando corría para el equipo Williams.