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Lluvias con ráfagas de viento derriban árboles en Villa Canales

  • Por Fredy Hernández
03 de mayo de 2026, 14:36
Varios árboles cayeron sobre la ruta, impidiendo la movilidad en la ruta hacia Santa Elena Barillas. (Foto: PMT Villa Canales)

Varios árboles cayeron sobre la ruta, impidiendo la movilidad en la ruta hacia Santa Elena Barillas. (Foto: PMT Villa Canales)

La lluvia se ha hecho presente en varios sectores del país este domingo 3 de mayo, provocando estragos. 

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Una fuerte lluvia acompañada con ráfagas de viento provocó la caída de árboles a inmediaciones del kilómetro 34 en dirección de Santa Elena Barillas, Villa Canales. 

De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ese municipio, en el lugar ya se encuentran trabajando agentes de la PMT, personal municipal, elementos del Ejército y vecinos del sector para liberar el paso.

Un agente corta las ramas de un árbol para agilizar la liberación de la ruta.
Un agente corta las ramas de un árbol para agilizar la liberación de la ruta.

Ante esta situación, la movilidad se encuentra detenida hasta finalizar las labores de limpieza de la ruta. 

Las labores de limpieza se extienden debido a la cantidad de escombros que afectan la ruta.
Las labores de limpieza se extienden debido a la cantidad de escombros que afectan la ruta.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas tener paciencia o buscar rutas alternas para evitar complicaciones si se dirigen a esta jurisdicción. 

Elementos del Ejército de Guatemala apoyan las labores de limpieza.
Elementos del Ejército de Guatemala apoyan las labores de limpieza.

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