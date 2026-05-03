Lluvias con ráfagas de viento derriban árboles en Villa Canales

La lluvia se ha hecho presente en varios sectores del país este domingo 3 de mayo, provocando estragos.
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Una fuerte lluvia acompañada con ráfagas de viento provocó la caída de árboles a inmediaciones del kilómetro 34 en dirección de Santa Elena Barillas, Villa Canales.
De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ese municipio, en el lugar ya se encuentran trabajando agentes de la PMT, personal municipal, elementos del Ejército y vecinos del sector para liberar el paso.
Ante esta situación, la movilidad se encuentra detenida hasta finalizar las labores de limpieza de la ruta.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas tener paciencia o buscar rutas alternas para evitar complicaciones si se dirigen a esta jurisdicción.