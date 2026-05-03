Escuadrón Naval de Taiwán lleva a cabo maniobras en el Centro Histórico

El Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán llegó este fin de semana a Guatemala a Puerto Quetzal con un recibimiento oficial.
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Los integrantes del Escuadrón de Taiwán llevaron a cabo una serie de ejercicios este domingo 3 de mayo en la Plaza de la Constitución, con la presencia del presidente Bernardo Arévalo y la embajadora de ese país Vivia Chang.
Un total de 170 integrantes del elenco artístico sorprendieron tanto a las autoridades nacionales como a las personas que se acercaron al lugar para presenciar el espectáculo.
Entre los ejercicios que realizaron se destacan:
- Maniobras de la Guardia de Honor
- Música de la Banda Marcial
- Artes Marciales de una escuela de karate
Larga espera
La última vez que este escuadrón llegó a Guatemala fue en 2018.
Además, entre sus integrantes se encuentran tres guatemaltecos, quienes finalizan su profesionalización en Taiwán este 2026.
La embajadora destaco que más de 600 jóvenes guatemaltecos estudian en su país, destacando la amistad que existe entre ambas naciones.