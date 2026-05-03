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Escuadrón Naval de Taiwán lleva a cabo maniobras en el Centro Histórico

  • Por Fredy Hernández
03 de mayo de 2026, 15:20
La actividad mostró una serie de habilidades de los integrantes del Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán. (Foto: AFP)

La actividad mostró una serie de habilidades de los integrantes del Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán. (Foto: AFP)

El Escuadrón Naval de la Amistad de Taiwán llegó este fin de semana a Guatemala a Puerto Quetzal con un recibimiento oficial. 

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Los integrantes del Escuadrón de Taiwán llevaron a cabo una serie de ejercicios este domingo 3 de mayo en la Plaza de la Constitución, con la presencia del presidente Bernardo Arévalo y la embajadora de ese país Vivia Chang

Un total de 170 integrantes del elenco artístico sorprendieron tanto a las autoridades nacionales como a las personas que se acercaron al lugar para presenciar el espectáculo. 

Los cadetes sorprendieron con sus habilidades en la Plaza de la Constitución. (Foto: AFP)
Los cadetes sorprendieron con sus habilidades en la Plaza de la Constitución. (Foto: AFP)

Entre los ejercicios que realizaron se destacan: 

  • Maniobras de la Guardia de Honor
  • Música de la Banda Marcial 
  • Artes Marciales de una escuela de karate

Las artes marciales dejaron sorprendidos a los asistentes. (Foto: AFP)
Las artes marciales dejaron sorprendidos a los asistentes. (Foto: AFP)

Larga espera

La última vez que este escuadrón llegó a Guatemala fue en 2018

Además, entre sus integrantes se encuentran tres guatemaltecos, quienes finalizan su profesionalización en Taiwán este 2026. 

La embajadora destaco que más de 600 jóvenes guatemaltecos estudian en su país, destacando la amistad que existe entre ambas naciones. 

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