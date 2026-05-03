El Niño del Zarquito recorre Amatitlán este domingo 3 de mayo

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La procesión acuática recorrerá el Lago de Amatitlán este domingo.

Cada 3 de mayo vecinos de Amatitlán viven y renuevan su fe cristiana con el recorrido procesional de El Niño del Zarquito, que saldrá a las calles de este municipio este domingo.

Esta emblemática procesión posteriormente recorre en una balsa el Lago de Amatitlán, una tradición característica de este municipio.

La procesión del Niño del Zarquito esta por salir a recorrer el Lago de Amatitlán.

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(Foto: José Luis Pos/SOY502)

La Parroquia San Juan Bautista ofreció una eucaristía especial, donde fueron presentadas réplicas del Niño del Zarquito.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)

Amatitlán vive el recorrido del Niño del Zarquito este domingo.

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La procesión cruza el lago, donde permanece unas horas y posteriormente es trasladada nuevamente al templo.