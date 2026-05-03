El Niño del Zarquito recorre Amatitlán este domingo 3 de mayo

La procesión acuática recorrerá el Lago de Amatitlán este domingo.
OTRAS NOTICIAS: Estas serán las rutas alternas por cierre de carriles en zona 9
Cada 3 de mayo vecinos de Amatitlán viven y renuevan su fe cristiana con el recorrido procesional de El Niño del Zarquito, que saldrá a las calles de este municipio este domingo.
Esta emblemática procesión posteriormente recorre en una balsa el Lago de Amatitlán, una tradición característica de este municipio.
La Parroquia San Juan Bautista ofreció una eucaristía especial, donde fueron presentadas réplicas del Niño del Zarquito.
La procesión cruza el lago, donde permanece unas horas y posteriormente es trasladada nuevamente al templo.