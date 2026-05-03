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El Niño del Zarquito recorre Amatitlán este domingo 3 de mayo

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de mayo de 2026, 09:40
La imagen consagrada recorrerá Amatitlán este domingo.&nbsp;(Foto: José Luis Pos/SOY502)

La imagen consagrada recorrerá Amatitlán este domingo. (Foto: José Luis Pos/SOY502)

La procesión acuática recorrerá el Lago de Amatitlán este domingo.

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Cada 3 de mayo vecinos de Amatitlán viven y renuevan su fe cristiana con el recorrido procesional de El Niño del Zarquito, que saldrá a las calles de este municipio este domingo.

Esta emblemática procesión posteriormente recorre en una balsa el Lago de Amatitlán, una tradición característica de este municipio.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)
(Foto: José Luis Pos/SOY502)

La Parroquia San Juan Bautista ofreció una eucaristía especial, donde fueron presentadas réplicas del Niño del Zarquito.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)
(Foto: José Luis Pos/SOY502)

La procesión cruza el lago, donde permanece unas horas y posteriormente es trasladada nuevamente al templo.

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