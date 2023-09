Estos son los 30 nominados para el Balón de Oro 2023

-

Se ha difundido la nómina de los 30 seleccionados para pelear por el galardón a mejor jugador de la temporada pasada, el Balón de Oro 2023, que se entregará el 30 de octubre en París.

El Balón de Oro se ha entregado desde 1956, pero a partir de 2022, el trofeo se alinea con la temporada deportiva europea (de agosto a junio), y ya no por las actuaciones en un año calendario.

Los criterios de elección también se modificaron, como criterio fundamental se encuentran las actuaciones individuales y el carácter decisivo, por delante del aspecto colectivo y los trofeos conseguidos.

Además, el jurado fue reducido a periodistas de los primeros 100 países en la clasificación FIFA, en vez de los 110 de antes. Guatemala no podrá participar porque se encuentra en el puesto 106.

El año pasado, el francés Karim Benzema fue el ganador del Balón de Oro 2022, e históricamente, Lionel Messi es el máximo ganador en la historia del trofeo individual, con 7 Balones de oro.

Conoce a los 30 nominados para el Balón de Oro 2023: