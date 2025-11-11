Anuncian detalles del Black Friday en La Curacao

La Curacao presentó su esperada promoción Black Friday, siendo la oportunidad perfecta para que los guatemaltecos adquieran una amplia variedad de artículos con descuentos de hasta el 50%.
La promoción estará vigente a nivel nacional del 12 al 30 de noviembre de 2025. Los primeros dos días inician con la venta en línea y al crédito, pero del 14 al 30 de noviembre de 2025 inicia en todas sus tiendas, bajo todas las formas de pago.
Encontrarán descuentos en todas las categorías: línea blanca, muebles, tecnología, electrónicos, audio y video, motocicletas, ópticas, entre otros.
Las promociones también estarán disponibles en todos sus canales digitales, permitiendo a sus clientes tener acceso completo a todos sus catálogos y, de esta forma, poder comprar de una forma fácil y rápida con envío gratis.
En el transcurso de la promoción, además de una variedad de artículos para el hogar, ofrece múltiples beneficios en compras al crédito, tales como:
- 60 días para empezar a pagar la primera cuota, en compras de artículos en línea blanca.
- 1 año de garantía de reemplazo en la compra de televisores, de la marca de su preferencia.
- En la compra de motocicletas de la marca AKT, chaleco y casco gratis.
- Durante esta promoción, también se extiende un descuento de hasta 30% en el monto de las cuotas, únicamente en las compras realizadas durante esta promoción y no aplica en compra de motocicletas y teléfonos móviles.
Los clientes podrán adquirir su crédito con aprobación rápida y sin fiador, garantía de fábrica y pueden adquirir adicionalmente "garantías extendidas", diversas formas de pago y tasas competitivas.