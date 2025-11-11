Anuncian detalles del Black Friday en La Curacao

La Curacao presentó su esperada promoción Black Friday, siendo la oportunidad perfecta para que los guatemaltecos adquieran una amplia variedad de artículos con descuentos de hasta el 50%.

La promoción estará vigente a nivel nacional del 12 al 30 de noviembre de 2025. Los primeros dos días inician con la venta en línea y al crédito, pero del 14 al 30 de noviembre de 2025 inicia en todas sus tiendas, bajo todas las formas de pago.

Encontrarán descuentos en todas las categorías: línea blanca, muebles, tecnología, electrónicos, audio y video, motocicletas, ópticas, entre otros.

, gerente general de Grupo Unicomer de Guatemala.

“ Durante esta temporada, nuestros clientes podrán encontrar descuentos en una gran variedad de artículos en todas las tiendas de nuestras cadenas, con hasta el 50% en compras al contado y al crédito. ”

Las promociones también estarán disponibles en todos sus canales digitales, permitiendo a sus clientes tener acceso completo a todos sus catálogos y, de esta forma, poder comprar de una forma fácil y rápida con envío gratis.

En el transcurso de la promoción, además de una variedad de artículos para el hogar, ofrece múltiples beneficios en compras al crédito, tales como:

Los clientes podrán adquirir su crédito con aprobación rápida y sin fiador, garantía de fábrica y pueden adquirir adicionalmente "garantías extendidas", diversas formas de pago y tasas competitivas.

“ Invito a todos los guatemaltecos a visitar nuestras tiendas y a disfrutar juntos la temporada de fin de año. ”

Juan Manuel de León

, gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer de Guatemala.