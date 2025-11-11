Versión Impresa
Anuncian detalles del Black Friday en La Curacao

  • Por Redacción comercial
11 de noviembre de 2025, 15:46
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

La Curacao presentó su esperada promoción Black Friday, siendo la oportunidad perfecta para que los guatemaltecos adquieran una amplia variedad de artículos con descuentos de hasta el 50%.

La promoción estará vigente a nivel nacional del 12 al 30 de noviembre de 2025. Los primeros dos días inician con la venta en línea y al crédito, pero del 14 al 30 de noviembre de 2025 inicia en todas sus tiendas, bajo todas las formas de pago.

Encontrarán descuentos en todas las categorías: línea blanca, muebles, tecnología, electrónicos, audio y video, motocicletas, ópticas, entre otros.

Durante esta temporada, nuestros clientes podrán encontrar descuentos en una gran variedad de artículos en todas las tiendas de nuestras cadenas, con hasta el 50% en compras al contado y al crédito.
Roberto Duque
, gerente general de Grupo Unicomer de Guatemala.

Las promociones también estarán disponibles en todos sus canales digitales, permitiendo a sus clientes tener acceso completo a todos sus catálogos y, de esta forma, poder comprar de una forma fácil y rápida con envío gratis.

En el transcurso de la promoción, además de una variedad de artículos para el hogar, ofrece múltiples beneficios en compras al crédito, tales como:

  • 60 días para empezar a pagar la primera cuota, en compras de artículos en línea blanca.
  • 1 año de garantía de reemplazo en la compra de televisores, de la marca de su preferencia.
  • En la compra de motocicletas de la marca AKT, chaleco y casco gratis.
  • Durante esta promoción, también se extiende un descuento de hasta 30% en el monto de las cuotas, únicamente en las compras realizadas durante esta promoción y no aplica en compra de motocicletas y teléfonos móviles.

Los clientes podrán adquirir su crédito con aprobación rápida y sin fiador, garantía de fábrica y pueden adquirir adicionalmente "garantías extendidas", diversas formas de pago y tasas competitivas.

Invito a todos los guatemaltecos a visitar nuestras tiendas y a disfrutar juntos la temporada de fin de año.
Juan Manuel de León
, gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer de Guatemala.

