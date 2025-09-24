Anuncian los detalles de la Carrera “Mente en Marcha”

Con el objetivo de promover el bienestar emocional y ampliar el acceso a terapias psicológicas en el país, la Asociación para el Desarrollo de la Familia Guatemalteca (ADEFAGUA) anunció la Carrera "Mente en Marcha", un evento que invita a correr, caminar y conectar por una misma causa: la salud mental.
La actividad se llevará a cabo el domingo 5 de octubre a las 7:00 horas en Ciudad Cayalá, con recorridos de 1K, 3K y 5K, pensados para que toda la familia pueda participar.
Las entradas ya están disponibles a través de www.eticket.gt. La inscripción tiene un costo de Q150 por persona, más el cargo por servicio, e incluye kit, medalla y número.
Los fondos recaudados serán destinados a brindar más terapias psicológicas, con el propósito de que cada vez más familias guatemaltecas tengan acceso a la atención profesional que necesitan.