Anuncian los detalles de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025

Con el patrocinio de Malta Gallo, Agua Pura Salvavidas y Revive, del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2025 se celebrará la sexagésima cuarta edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, que contará con la participación de once equipos extranjeros y 13 nacionales, así como 145 ciclistas que recorrerán más de 13 departamentos del país.

Los ciclistas enfrentarán diez etapas, en un recorrido competitivo, con lugares de alta montaña y diversos climas, lo que pondrá a prueba tanto su resistencia como sus habilidades técnicas. Entre los participantes estará el actual campeón de la Vuelta, Robinson López; así como el campeón nacional de ruta de Guatemala y grandes ciclistas y equipos de talla internacional.

El recorrido dará inicio en Teculután y finalizará en el tradicional circuito del Anillo Periférico, marcando así el cierre de esta fiesta del ciclismo nacional.

“ Estamos muy contentos de estar presentes un año más en la Vuelta Ciclística a Guatemala que desde 1957 Malta Gallo apoya este evento tan importante en el país. ” Ricardo Pontaza , gerente de Malta Gallo.

La Vuelta Ciclística, además de destacar como un espectáculo deportivo, se suma al crecimiento del turismo y la economía local, dando a conocer la riqueza de cada región del país. Además, moviliza el consumo en sectores como hotelería, alimentación, combustibles y abastecimientos en las comunidades por donde pasa la caravana.

“ Malta Gallo, Agua Pura Salvavidas y Revive, como parte de Cervecería Centro Americana, damos todo el apoyo logístico para cada una de las metas volantes y la meta final para cada una de las etapas, cuidando la seguridad del ciclista. ” Ricardo Pontaza , gerente de Malta Gallo.

Es importante destacar que, como parte del protocolo de seguridad, se contará con el apoyo de instituciones como PROVIAL, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito, y servicios médicos inmediatos en cada una de las etapas.