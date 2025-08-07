Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Estos son los precios de los boletos para nuevos shows de Ricardo Arjona

  • Por Selene Mejía
07 de agosto de 2025, 12:32
Anuncian la fecha de venta de boletos. (Foto: Ricardo Arjona)

Anuncian la fecha de venta de boletos. (Foto: Ricardo Arjona)

Ya se anunció la fecha de la venta de boletos para los días extra de la residencia de Ricardo Arjona "Lo que el SECO no dijo". 

RECUERDA: Ricardo Arjona anuncia nuevas fechas para su residencia en Guatemala

Quienes no lograron comprar su entrada podrán hacerlo el viernes 8 de agosto

La dinámica será igual a la pasada, a través de Eticket. ingresa aquí

ricardo arjona venta boletos

El furor por los shows del guatemalteco en el país se reflejaron en el sold out que motivó a que el cantautor abriera más espacios para que los entusiastas no quedaran fuera.

ricardo arjona 1

ricardo arjona 2

Los precios: 

Palcos Q395.

Balcón II Q595. 

Balcón I Q825.

Platea Q1,775.

Toma nota: Aplica cargo por servicio de la ticketera. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar