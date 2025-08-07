Estos son los precios de los boletos para nuevos shows de Ricardo Arjona

Ya se anunció la fecha de la venta de boletos para los días extra de la residencia de Ricardo Arjona "Lo que el SECO no dijo".
RECUERDA: Ricardo Arjona anuncia nuevas fechas para su residencia en Guatemala
Quienes no lograron comprar su entrada podrán hacerlo el viernes 8 de agosto.
La dinámica será igual a la pasada, a través de Eticket. ingresa aquí.
El furor por los shows del guatemalteco en el país se reflejaron en el sold out que motivó a que el cantautor abriera más espacios para que los entusiastas no quedaran fuera.
Los precios:
Palcos Q395.
Balcón II Q595.
Balcón I Q825.
Platea Q1,775.
Toma nota: Aplica cargo por servicio de la ticketera.