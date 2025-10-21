Anuncian feria de empleo en la Universidad de San Carlos de Guatemala

La Universidad de San Carlos de Guatemala anunció su feria de empleo, donde asistirán empresas nacionales e internacionales en busca de nuevos talentos.
El centro universitario realizará por segunda ocasión esta actividad que está abierta para estudiantes y público general.
El fin de la Feria de Empleo es que los guatemaltecos puedan elegir entre las diferentes opciones que ofrecen comercios e instituciones nacionales.
Fecha de la feria
La cita es el jueves 23 y viernes 24 de octubre, de 8:00 a.m. a 5:00 p. m. en la Plaza de los Mártires, del Campus Central, ubicado en la zona 12 de la Ciudad.
Requisitos
1. Para participar debes inscribirte en la página oficial de la USAC, ingresa aquí. El enlace también aparece en las redes sociales de la USAC.
2. Llevar el QR que genera tu inscripción.
3. Llevar tu CV impreso o digital.
Este podría ser el mejor momento para ingresar al mercado laboral o buscar un cambio de empleo.