Anuncian feria de empleo en la Universidad de San Carlos de Guatemala

  • Por Selene Mejía
21 de octubre de 2025, 10:17
La Universidad de San Carlos de Guatemala anuncia su feria de empleo. (Foto: Pexels)

La Universidad de San Carlos de Guatemala anuncia su feria de empleo. (Foto: Pexels)

La Universidad de San Carlos de Guatemala anunció su feria de empleo, donde asistirán empresas nacionales e internacionales en busca de nuevos talentos. 

El centro universitario realizará por segunda ocasión esta actividad que está abierta para estudiantes y público general. 

feria empleo usac
Foto: Fredy Hernández/Soy502.

El fin de la Feria de Empleo es que los guatemaltecos puedan elegir entre las diferentes opciones que ofrecen comercios e instituciones nacionales.

Fecha de la feria

La cita es el jueves 23 y viernes 24 de octubre, de 8:00 a.m. a 5:00 p. m. en la Plaza de los Mártires, del Campus Central, ubicado en la zona 12 de la Ciudad.

plaza martires usac
Foto: Mapeo de la memoria.

Requisitos

1. Para participar debes inscribirte en la página oficial de la USAC, ingresa aquí. El enlace también aparece en las redes sociales de la USAC

2. Llevar el QR que genera tu inscripción. 

3. Llevar tu CV impreso o digital. 

Este podría ser el mejor momento para ingresar al mercado laboral o buscar un cambio de empleo. 

@usac_oficial ¡Excelente noticia! La 2da Feria de Empleo USAC está cerca, con diversas empresas ofreciendo plazas para diferentes perfiles. Aquí te dejamos los detalles: - Fechas: jueves 23 y viernes 24 de octubre - Hora: 08:00 a 17:00 horas - Lugar: Plaza de Los Mártires, Campus Central USAC, zona 12 Para aprovechar al máximo, asegúrate de: - Inscribirte, guardar y traer tu QR de inscripción - Traer tu CV actualizado (impreso y digital) ¡No te pierdas esta oportunidad para impulsar tu carrera! #FeriaDeEmpleoUSAC #EmpleoUSAC #USAC #TuFuturoEmpiezaAquí ♬ sonido original - USAC

