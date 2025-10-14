Pasos para habilitar y registrar títulos universitarios en la SAT

-

Estos son los pasos a seguir para que puedas registrar y habilitar tu Título Universitario en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT.

Si ya recibiste el documento que te valida como profesional, debes tomar en cuenta esta acción para legalizar tu trabajo.

¿Por qué es necesario registrar y habilitar el título universitario en la SAT?

Registrar y habilitar tu título en la SAT es necesario para que puedas ejercer tu profesión de manera legal en el país. El registro valida tu diploma y otorca validez a tus estudios superiores, permitiéndote trabajar en tu campo y es requisito para que éste sea auténtico ante la entidad gubernamental.

El proceso asegura que tu grado sea debidamente avalado por la Superintendencia de Administración Tributaria.

¿Qué ocurre si no realizas este trámite?

Sin el registro no puedes desempeñarte profesionalmente, pues el título no está legalmente reconocido.

Registra tu título de manera virtual

Para hacerlo debes tener una Agencia Virtual en la SAT.

Llena el formulario llamado "Habilitación de Títulos" en la plataforma de Declaraguate. Formulario SAT-7190.

Genera la boleta de pago (SAT-2000) y realízalo en un banco o en línea.

Genera e imprime la razón de pago en tu Agencia Virtual y pégala en el reverso de tu título para completarlo.

Dentro del formulario sigue estos pasos

Ingresa el NIT al que se le habilitará el título y generará la razón de pago. El sistema verificará que el NIT ingresado cuente con usuario y contraseña de Agencia Virtual.

Selecciona la universidad que extendió el título universitario. Toma nota: si cuentas con dos o más títulos debes ingresar la información por cada título, en un mismo formulario SAT-7190.

Selecciona el tipo de título entre estas opciones: Título Universitario, Título de carrera Técnica Universitaria, Título de Maestría, Título de Doctorado o Posgrado.

Ingresa el nombre del título como se muestra en el título físico que extendió tu universidad. Por ejemplo. Licenciado en Administración de Empresas.

Selecciona el botón "Agregar" para que la información ingresada y seleccionada se te muestre en una tabla.

Si la información ingresada es correcta, selecciona el botón "Validar", seguidamente el botón "Congelar".

Imprime la boleta SAT-2000 y realiza el pago en un banco del sistema o en línea, a través de tu banca virtual.

Importante

Según el tipo de título, este es el monto a cancelar:

1 Titulo Universitario Q100.00

2 Título de Carrera Técnica Universitaria Q25.00

3 Título de Maestría Q100.00

4 Título de Doctorado Q100.00

5 Posgrado Q100.00

Después del pago del formulario SAT-7190 "Habilitación de Títulos", ingresa a tu Agencia Virtual.

Dentro de Agencia Virtual sigue estos pasos:

Selecciona el menú "Servicios al Contribuyente" y la opción "Consulta Razón de Pago Títulos Universitarios".

En el listado de títulos que se te muestra, selecciona el icono "Impresora" para la descarga de tu Razón de Pago.

Recorta y adhiere la razón de pago al reverso del título que te extendió la universidad.

Nota: La razón de pago incluye un código QR para corroborar la información del título habilitado.

Manual de usuario para la habilitación de títulos universitarios.

¿Qué obtienes tras el trámite?

Recibirás la "Razón de Pago Electrónica" que debes adherir al reverso del título como constancia de registro y habilitación de títulos para ejercer profesión.

Ingresa aquí para hacer la transacción en SAT.



