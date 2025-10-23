De la mano de Benetton, anuncian el Gran Bazar de Perfumerías Fetiche

Perfumerías Fetiche anunció el tan esperado Gran Bazar, que se llevará a cabo del 23 de octubre al 23 de noviembre. Este evento brindará ofertas para todos los amantes del cuidado personal, reuniendo diversas marcas de fragancias, maquillaje y tratamientos de belleza.
Durante el Gran Bazar, podrás encontrar fragancias de las marcas Benetton, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Hugo y Halloween, entre otros. Además, habrá maquillaje de marcas como Yves Saint Laurent, Lancôme, Guerlain y Clarins. También encontrarás productos de tratamiento de belleza de Biotherm, Clarins, Lancôme, Guerlain y, por supuesto, la marca propia de aceites esenciales Auraria.
Para conocer todas las ofertas disponibles en el Gran Bazar de Perfumerías Fetiche, visita www.soyfetiche.com.
Una experiencia Upside Down
Aprovechando el lanzamiento del Gran Bazar de Perfumerías Feriche, la marca italiana Benetton presentó oficialmente su colaboración inspirada en la famosa serie de Netflix Stranger Things.
Bajo el concepto "El poder de la hermandad", "Sisterland x Stranger Things" es una fusión que celebra la amistad y la autenticidad femenina, rindiendo homenaje a las personalidades únicas y los lazos entre mujeres.
El nuevo Eau de Parfum destaca por sus notas dulces, especiadas y florales, con un fondo gourmand que deja una huella cálida e inolvidable. Es una fragancia pensada para mujeres que buscan expresar su autenticidad, explorar su esencia y amplificar su poder junto a otras.
Esta edición especial se suma a la icónica colección Sisterland, aportando una nueva dimensión de fuerza, conexión y estilo.