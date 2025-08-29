Requisitos para renovar tu visa de EEUU sin acudir a entrevista

-

Los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos para ser elegibles a la exención de entrevista por renovación.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que a partir del 2 de septiembre del presente año, el Departamento de Estado implementará nuevas regulaciones sobre las categorías y tipos de visa de no inmigrante que pueden ser elegibles para una exención de entrevista.

Todos los interesados en visas de no inmigrante que, soliciten su visa por primera vez, incluidos los menores de 14 años y los mayores de 79 años, deberán programar una entrevista con un oficial consular, excepto:

Solicitantes clasificables bajo los tipos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, empleados domésticos o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

Solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial.

Solicitantes que estén renovando una visa B1/B2 otorgada con máxima validez de 10 años, que se encuentre dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que hayan tenido al menos 18 años de edad en el momento de la emisión de la visa anterior.

Para ser elegible para la exención de entrevista por renovación de una visa B-1, B-2, B1/B2 o una tarjeta de cruce fronterizo para nacionales mexicanos, los solicitantes también deben cumplir con ciertos criterios, entre los cuales se incluye que:

Solicite la visa en su país de nacionalidad o residencia permanente.

Su solicitud anterior no haya sido rechazada (a menos que tal rechazo ya haya sido revertido).

No registre ninguna inelegibilidad, aparente o potencial.

Cada caso se analiza individualmente, por lo que los oficiales consulares aún pueden requerir entrevistas en persona, si lo consideran necesario, según informa dicha embajada.

.@TravelGov: IMPORTANTE: A partir del 2 de septiembre de 2025, solo las visas B1/B2 podrán renovarse mediante exención de entrevista si cumplen con estos requisitos:



1️⃣ La visa anterior venció en los últimos 12 meses.

2️⃣ Fue emitida cuando el solicitante tenía 18 años o más.… pic.twitter.com/Mf9yhll6OF — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 29, 2025

Exenciones de entrevista

A partir de la fecha mencionada, los solicitantes de visa deberán cumplir con todos los requisitos anteriormente mencionados para renovar sus visas, a través del programa de exención de entrevista.

Si los aplicantes ya no son elegibles para la exención de entrevista, pero ya enviaron sus pasaportes para renovación, sus pasaportes serán retornados y recibirán instrucciones de cómo proceder.

"Cualquier hoja de instrucciones recibida antes del 2 de septiembre de 2025, en la que los miembros de la familia podían llevar documentos a la entrevista en nombre de otro miembro de la familia y estar exentos de estar físicamente presentes, debe ser ignorada. Todos los solicitantes que califiquen para una entrevista en persona deben estar presentes", indicaron las autoridades.