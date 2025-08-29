Once guatemaltecos en Alligator Alcatraz reciben visita consular

-

El consulado verificó que los guatemaltecos en Alligator mantengan condiciones adecuadas.

El Consulado General de Guatemala en Miami realizó el 27 de agosto una cuarta visita al centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, Estados Unidos, como parte del acompañamiento a connacionales en procesos migratorios.

Durante esta diligencia, la Cónsul General entrevistó a 11 guatemaltecos que permanecen en el lugar, mientras que otros siete, con quienes también se había solicitado contacto, ya fueron trasladados a distintos centros de detención en el marco de su proceso de deportación.

Consulado de Guatemala en Miami entrevistó a 11 guatemaltecos detenidos en Florida. (Foto: Minex)

De los 11 connacionales, al menos cinco de ellos señalaron que cuentan con representación legal y están a la espera de comparecer ante un juez o de ser enviados a otro centro.

Los connacionales entrevistados indicaron que fueron llevados a Alligator Alcatraz en días recientes, mientras se trasladaban en vehículos como pasajeros hacia o desde sus trabajos, o por conducir sin licencia.

Los guatemaltecos manifestaron sentirse frustrados por la detención, se encuentran en condiciones favorables. (Foto: vía PBS)

La mayoría son originarios de Huehuetenango, tienen un promedio de 29 años de edad y se dedicaban principalmente a la construcción antes de su detención.

El Consulado constató que, aunque los guatemaltecos manifestaron sentirse frustrados por la detención, se encuentran en condiciones favorables de salud, alimentación e higiene, además de que pueden comunicarse con sus familiares por medio de llamadas telefónicas.

Los guatemaltecos fueron detenidos mientras se trasladaban en vehículos como pasajeros hacia o desde sus trabajos, o por conducir sin licencia. (Foto: ABC News)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), a través del Consulado en Miami, reafirmó que continuará el seguimiento a los connacionales que aún permanezcan en ese u otros centros de detención en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: 41 guatemaltecos permanecen en Alligator Alcatraz, confirman autoridades