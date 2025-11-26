Anuncian nuevo Super 24 en Puerta Parada

Super 24 inauguró su tienda número 600 en Puerta Parada, kilómetro 14 de Carretera a El Salvador, Santa Catarina Pinula, la cual integra los más recientes avances del modelo Super24: diseño moderno, procesos optimizados y una oferta alineada a las tendencias actuales del consumidor.
Esto se suma a la estandarización del modelo de conveniencia, la diversificación del portafolio, la inversión en tecnología y la expansión hacia nuevos mercados.
Con presencia en todos los departamentos, Super 24 proyecta para 2026 continuar fortaleciendo su cobertura nacional y ampliar su propuesta de valor. Cada apertura responde a criterios estratégicos como flujo vehicular, crecimiento poblacional y necesidades específicas de cada comunidad, reafirmando el papel de la marca como aliado cercano que ofrece empleo, seguridad y acceso inmediato a productos esenciales.