Anuncian nuevo Super 24 en Puerta Parada

Super 24 inauguró su tienda número 600 en Puerta Parada, kilómetro 14 de Carretera a El Salvador, Santa Catarina Pinula, la cual integra los más recientes avances del modelo Super24: diseño moderno, procesos optimizados y una oferta alineada a las tendencias actuales del consumidor.

Esto se suma a la estandarización del modelo de conveniencia, la diversificación del portafolio, la inversión en tecnología y la expansión hacia nuevos mercados.

, gerente de mercadeo de Super24.

“ La apertura de nuestra tienda número 600 no solo marca un hito histórico. Queremos seguir acompañando el ritmo de vida de cada guatemalteco con soluciones prácticas y confiables. ”

Con presencia en todos los departamentos, Super 24 proyecta para 2026 continuar fortaleciendo su cobertura nacional y ampliar su propuesta de valor. Cada apertura responde a criterios estratégicos como flujo vehicular, crecimiento poblacional y necesidades específicas de cada comunidad, reafirmando el papel de la marca como aliado cercano que ofrece empleo, seguridad y acceso inmediato a productos esenciales.

“ Este logro refleja años de trabajo constante, alianzas estratégicas y una visión clara: estar donde nuestros clientes nos necesitan. Continuaremos creciendo para ofrecer conveniencia y calidad en cada rincón del país. ”

Mynor Álvarez

, gerente de mercadeo de Super24.