Advierten por posibles manifestaciones este martes 7 de octubre

Exmilitares y expatrulleros podrían cerrar algunas carreteras principales.

Exmilitares de tropa y expatrulleros de autodefensa civil habrían anunciado a través de un oficio que realizarán cierres de carreteras, este martes 7 de octubre.

Las manifestaciones darían inicio a las 6:00 de la mañana, en las principales carreteras del territorio guatemalteco.

Según el documento presentado, las movilizaciones serían por "falta de voluntad política de los diputados del Congreso de la República para apoyar una reforma a la Ley de Desarrollo Integral".

Además, en el escrito los inconformes indicaron que "los diputados no quieren legislar ni aprobar la ampliación del Decreto 51-2022, el cual los beneficiaría económicamente".

Oficio presentado por los exmilitares y expatrulleros anunciando cierres de carreteras. (Foto: redes sociales)

"No se permitirán bloqueos"

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, se pronunció por medio de redes sociales e indicó que "su derecho a la manifestación pacífica está garantizado, pero también está el derecho de todos los guatemaltecos a la libre locomoción".

Agregó que "no se permitirán los bloqueos", por lo que estas personas no podrían bloquear el paso.