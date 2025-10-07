Advierten por posibles manifestaciones este martes 7 de octubre

Exmilitares y expatrulleros podrían cerrar algunas carreteras principales.
OTRAS NOTICIAS: Derrumbe CAES: suspenden búsqueda de persona soterrada
Exmilitares de tropa y expatrulleros de autodefensa civil habrían anunciado a través de un oficio que realizarán cierres de carreteras, este martes 7 de octubre.
Las manifestaciones darían inicio a las 6:00 de la mañana, en las principales carreteras del territorio guatemalteco.
Según el documento presentado, las movilizaciones serían por "falta de voluntad política de los diputados del Congreso de la República para apoyar una reforma a la Ley de Desarrollo Integral".
Además, en el escrito los inconformes indicaron que "los diputados no quieren legislar ni aprobar la ampliación del Decreto 51-2022, el cual los beneficiaría económicamente".
"No se permitirán bloqueos"
Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, se pronunció por medio de redes sociales e indicó que "su derecho a la manifestación pacífica está garantizado, pero también está el derecho de todos los guatemaltecos a la libre locomoción".
Agregó que "no se permitirán los bloqueos", por lo que estas personas no podrían bloquear el paso.