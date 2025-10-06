Versión Impresa
Derrumbe CAES: suspenden búsqueda de persona soterrada

  • Por Geber Osorio
06 de octubre de 2025, 16:00
Suspenden las labores de búsqueda de una persona que habría quedado soterrada. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los trabajos de limpieza continúan para poder liberar el paso en uno de los carriles.

Una persona habría quedado soterrada tras el derrumbe que se registró en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, en la madrugada de este lunes.

Las autoridades indicaron que se suspenderán los trabajos de búsqueda y rescate de la persona que posiblemente se encuentra soterrada.

La poca iluminación y la saturación de la lluvia son los factores por los que se suspende esta búsqueda, según las autoridades.

Los elementos bomberiles permanecerán en el lugar hasta las 19:00 horas para resguardar al personal de limpieza.

La búsqueda de la víctima del deslave continuará mañana martes a partir de las 05:00 de la mañana.

De momento, se continuará únicamente con las labores de limpieza y de tratar de habilitar un carril para que fluya el tránsito.

