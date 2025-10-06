Derrumbe CAES: suspenden búsqueda de persona soterrada

-

Los trabajos de limpieza continúan para poder liberar el paso en uno de los carriles.

Una persona habría quedado soterrada tras el derrumbe que se registró en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, en la madrugada de este lunes.

Las autoridades indicaron que se suspenderán los trabajos de búsqueda y rescate de la persona que posiblemente se encuentra soterrada.

Suspenden búsqueda de persona soterrada en el derrumbe del kilómetro 24 de carretera a El Salvador.



Video: Wilder López / Soy502 pic.twitter.com/qv8Qont79m — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 6, 2025

La poca iluminación y la saturación de la lluvia son los factores por los que se suspende esta búsqueda, según las autoridades.

Los elementos bomberiles permanecerán en el lugar hasta las 19:00 horas para resguardar al personal de limpieza.

Video: Wilder López pic.twitter.com/0ca0MoTRrL — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 6, 2025

La búsqueda de la víctima del deslave continuará mañana martes a partir de las 05:00 de la mañana.

De momento, se continuará únicamente con las labores de limpieza y de tratar de habilitar un carril para que fluya el tránsito.