Surge video del accidente donde vehículo quedó destrozado

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El hecho de tránsito se produjo en las primeras horas de este 3 de mayo en la ruta Interamericana con dirección a la ciudad de Guatemala.

Un accidente de tránsito sorprendió este 3 de mayo luego que un vehículo chocara en la parte trasera de un autobús que esperaba el abordaje de pasajeros en el kilómetro 30 de la ruta Interamericana, a inmediaciones de San Bartolomé Milpas Altas.

De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, al llegar al lugar localizaron al conductor del vehículo herido de gravedad.

El conducto fue trasladado hacia la emergencia del Hospital de Chimaltenango en estado crítico.

Mientras que los pasajeros del autobús solo presentaban crisis nerviosas ante el impacto.

Horas después surgió un video en redes sociales donde se aprecia cómo ocurrió el suceso.

El vehículo quedó destrozado tras chocar y volcar. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

En las imágenes se puede observar el autobús detenido cuando de pronto aparece el carro particular que circulaba a excesiva velocidad sobre le carril derecho.

El carro no pudo esquivar el bus que estaba a la orilla de la carretera. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Aunque intentó esquivar al transporte de pasajeros, el vehículo impactó en la parte trasera izquierda del bus y vuelca sobre la cinta asfáltica.

Accidente en la ruta interamericana pic.twitter.com/3RDIy6oQXI — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) May 4, 2026

Varios conductores y ciclistas que se desplazaban en la vía contraria quedaron sorprendidos al ver la magnitud del incidente.