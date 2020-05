Los Ángeles, Filadelfia y Atlanta son algunas de las ciudades de Estados Unidos, en donde las autoridades anunciaron, este sábado, la imposición de toques de queda para intentar detener las violentas protestas contra la Policía, que estallaron en todo el país.

También se implementó un toque de queda nocturno en Louisville, Kentucky.

MIRA:

Estados Unidos sigue sacudido por protestas por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió durante su detención, a cargo de la Policía de Minneapolis, en Minnesota.

️️✊✊✊ #MIAMIPROTEST #EEUU



No fue cualquier muerte

A #GeorgeFloyd lo ASESINARON por ser negro



⚠️Es por eso q vemos a la gente salir y exigir justicia#JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/wYmYYfRGYe — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) May 31, 2020

Trump reacciona

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su gobierno detendrá "en seco" las protestas violentas contra la brutalidad policial y el racismo y culpó a la "extrema izquierda" de ellas, mientras miles de personas salían a las calles y se anticipaba otra noche de disturbios.

"No podemos ni debemos permitir que un pequeño grupo de criminales y vándalos destruyan nuestras ciudades y causen devastación en nuestras comunidades", dijo Trump, tras las revueltas de la noche anterior en la ciudad de Minneapolis y varios otros estados.

"The death of George Floyd on the streets of Minneapolis was a grave tragedy. It should never have happened. It has filled Americans all over the country with horror, anger, and grief." pic.twitter.com/lirAMSv4Wo — The White House (@WhiteHouse) May 30, 2020

"Mi administración detendrá la violencia de la turba. Y la detendremos en seco", añadió.