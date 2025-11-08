Alertan a viajeros por carrera de Zoológico La Aurora del domingo

Este domingo 9 de noviembre, debido a una carrera anunciada por el Zoológico Nacional La Aurora, podría presentarse congestionamiento vehicular en zonas cercanas al Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13.

Por lo tanto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) recomienda a los viajeros tomar sus precauciones y anticipar su llegada al aeropuerto.

Siendo esto especialmente en horas de la mañana, para evitar contratiempos con sus respectivos vuelos.

El arquitecto Erick Uribio, administrador del aeropuerto, indicó que Emetra ya tiene contemplado un plan operativo para esta actividad que abarca áreas aledañas del zoológico y el bulevar San Pablo.

Además, la entrada por la 7a. avenida, en la calle de los museos, y enfrente de la Contraloría General de Cuentas, sí estará habilitado, agregó Uribio.

Recorrido de la carrera y ruta habilitada para el aeropuerto. (Foto: DGAC)