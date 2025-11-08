Vehículos giran e invaden el carril del Transmetro para "evitar" el tránsito (video)

En la Calzada Raúl Aguilar Batres con dirección a carretera al Pacífico, dos vehículos tipo agrícola llamaron la atención al evadir el tránsito.
En redes sociales circula un video donde ambos vehículos detienen el tráfico para incorporarse al carril contrario.
En cuestión de segundos, los conductores se incorporaron como sí nada pasará al carril del Transmetro.
Mira como lo hicieron:
El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de Guatemala establece que el carril del Transmetro es de uso exclusivo, y la invasión por vehículos no autorizados, incluso si son oficiales sin emergencia justificada, está sujeta a multas de alrededor de Q400.