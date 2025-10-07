Aparecen más víctimas de los Piratas de la Muerte, MP imputa nuevos hechos

-

La banda denominada "Piratas de la muerte" están ligados a proceso penal por varios delitos.

Te interesa: Juicio por caso Génesis Ixcajoc en impasse por salud de uno de los acusados

La Fiscalía de Delitos contra la Vida, imputó nuevos hechos a por lo menos cinco de los integrantes de la banda "Piratas de la Muerte".

De acuerdo con la acusación, Wilder Roblero, Cristian Barillas, Andres Joc, Jairo Barillas y Enilio Barrera, cometieron más delitos y esto se basa en que aparecieron más víctimas de sus fechorías.

El Ministerio Público los acusó de "asociación ilícita, asesinato, secuestro, asesinato en grado de tentativa y robo agravado", luego que apareciera más víctimas, a las cuales drogaron para robarles sus pertenencias.

Esta acusación se suma a los hechos que ya habían sido imputados y por los cuales el pasado 2 de julio quedaron ligados a proceso penal.

Sin embargo, el juez Jimmi Bremer no resolvió si por esta nueva acusación quedarán ligados a proceso penal y lo hará hasta el 16 de octubre.

Cinco integrantes de los Piratas de la muerte fueron acusados de nuevo. (Foto: Soy502)

Peligrosa banda

La banda fue desarticulada el pasado 2 de abril, tras múltiples allanamientos.

La investigación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida detalló que se organizaban para buscar víctimas, ofrecerles bebidas adulteradas y robarles pertenencias. Las víctimas eran abandonadas en la vía pública, sin zapatos ni cinchos, y fallecían debido a la falta de atención médica.

En la acusación se mostró que al menos 23 personas fallecieron a manos de esta banda, mientras otras 14 sobrevivieron. La investigación duró varios meses.

El próximo 16 de octubre, se desarrollará la audiencia de etapa intermedia en la que el juez Bremer decidirá si los integrantes de la banda deben o no enfrentar juicio por los hechos imputados.