Juicio por caso Génesis Ixcajoc en impasse por salud de uno de los acusados

Tres hermanos de apellido Chamalé enfrentan juicio por el crimen de la niña Génesis Ixcajoc, aunque el debate oral y público estuvo a punto de terminar, la salud de uno de los acusados lo impidió.

El 2 de junio pasado inició el juicio en contra de los hermanos Chamalé, el mismo se desarrolló a puerta cerrada por dignidad de la víctima. A finales de septiembre, el debate oral y público llegó a la fase final, pues el Ministerio Público y los querellantes ya habían presentado las pruebas en contra de los acusados.

Cuando el juicio estaba por llegar a su fin, con las conclusiones del caso, este se suspendió, pues Edwin Chamalé, uno de los acusados, presentó quebrantos de salud y fue hospitalizado por una tuberculosis.

El pasado 3 de octubre se desarrolló otra audiencia, pero debido a que Edwin continúa hospitalizado y en estado grave, el Tribunal que lleva el caso, decidió mantener la suspensión extraordinaria del juicio.

El Código Penal establece que las audiencias de los juicios no deben interrumpirse por más de 11 días, de ser así, el juicio debe iniciarse de nuevo, pero este caso es extraordinario.

Así salieron los hermanos Chamalé del inicio de juicio en su contra. pic.twitter.com/6sU7qVglVv — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 2, 2025

Esto podría pasar

El Tribunal programó una nueva audiencia para el 3 de noviembre, en la cual decidirá qué pasará con el juicio. Una opción es que mantenga la suspensión indefinida del juicio hasta que el acusado se recupere de salud o interrumpir el juicio y que inicie de nuevo en otra fecha.

Todo dependerá del estado de salud del acusado, pues por el momento sigue ingresado en el Hospital San Vicente de Paul con un cuadro de tuberculosis. Su estado es grave, debido a que antes de iniciar el juicio, ya había padecido la enfermedad.

Génesis Ixcajoc fue brutalmente asesinada. Los acusados son los hermanos Chamalé. (Foto: Soy502/archivo)

El caso

El 1 de enero de 2023, la menor de siete años se encontraba jugando en un callejón a pocos metros de su casa, en Ciudad Peronia, Villa Nueva, cuando fue vista por última vez.

La familia activó una alerta Alba-Keneth para su búsqueda ese mismo día. Horas más tarde, localizaron el cuerpo de la niña: estaba semienterrado en una vivienda ubicada a pocos metros de su casa.

La vivienda es de los hermanos Chamalé, quienes fueron capturados casi de inmediato acusados del crimen. Uno de ellos lo confesó.

La fiscalía contra el delito de Femicidio, sostiene que los tres hermanos de apellido Chamalé drogaron, violaron y asesinaron a la menor. El móvil del terrible crimen fue "su satisfacción sexual", según la acusación.