La sorprendente apariencia física de Chabelo que causó controversia

Con una serie de fotografías, Chabelo, demostró que está mejor que nunca y su aspecto físico causó asombro entre sus seguidores.

Xavier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, volvió a ser noticia tras reaparecer públicamente, aunque no fue en la televisión, figuró como portada de una famosa revista.

El conductor del famoso programa que quedó en la historia "En familia con Chabelo", causó asombro entre sus miles de seguidores, pues demostró que los años no son un problema para él.

(Foto: captura de pantalla)

El sorprendente aspecto físico

Pues, a sus 87 años sigue luciendo espectacular, las imágenes no solamente sorprendieron a los fanáticos, sino hubo quienes aprovecharon su aspecto físico para crear bromas y manifestar que es inmortal.

Aunque esto último no es algo nuevo, ya que es un tema con el que siempre lo molesta y a él parece no afectar. Al contrario, aplaudió el ingenio de los internautas y dijo que no cree en la "inmortalidad".

“Me encuentro en el mejor momento, disfrutando lo mejor de la vida…Me encuentro muy bien de salud y con un excelente ánimo en estos momentos”, confesó a la revista.

(Foto: Revista Caras)

(Foto: Revista Caras)

El motivo de la reaparición

Su aparición no fue para retomar su trabajo en medios de comunicación o mundo del espectáculo, sino para contar algunos aspectos de su vida privada que muy pocas personas conocen.

Fue desde la comodidad de su hogar, donde reveló los detalles sorprendentes y habló también de su trayectoria.

*Con información de La Verdad.