Aplica a tiempo para ingresar a sedes del Cunizab en 2026

-

Muchos recién graduados aspiran a seguir su formación en la universidad. Con este objetivo, el Centro Universitario de Izabal, con sedes en Puerto Barrios y Morales, anunció la apertura del proceso para realizar las pruebas de cara al inicio de estudios 2026

La asignación para el examen de orientación vocacional estará disponible hasta octubre. Respecto a las pruebas de conocimientos básicos (PCB), ya se han realizado dos convocatorias, pero aún quedan dos más: la tercera podrá asignarse del 2 al 4 de septiembre, se aplicará del 16 de septiembre al 2 de octubre y los resultados se publicarán el 8 de octubre.

La cuarta convocatoria se asignará del 21 al 23 de octubre, con aplicación del 29 de octubre al 12 de noviembre y publicación de resultados a partir del 14 de noviembre.

Los específicos

En cuanto a las pruebas de conocimientos específicos, la segunda convocatoria tendrá inscripciones del 27 al 30 de agosto, aplicación el 10 de septiembre y resultados disponibles desde el 19 del mismo mes.

El Cunizab invita a los recién graduados a unirse a sus aulas en la carrera de su preferencia. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

La tercera se abrirá del 8 al 13 de octubre, con examen el 22 y entrega de notas el 31 de octubre. La cuarta y última convocatoria será del 14 al 17 de noviembre, con examen el 24 y resultados a partir del 28 de noviembre.

Carreras disponibles

En la sede de Morales, el plan diario ofrece la carrera de Derecho, mientras que el plan de fin de semana incluye las licenciaturas en Administración de Empresas y en Trabajo Social.

Los jóvenes aún pueden aplicar para las pruebas de ingreso al Centro Universitario de Izabal. (Foto: Cunizab)

En Puerto Barrios, el plan diario imparte Derecho, Psicología y Agronomía, y el plan de fin de semana ofrece Administración de Empresas y Auditoría.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el orientador vocacional, licenciado Héctor Ramos, al número 5117-6582.